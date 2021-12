Sorteggi Champions ed Europa League | le avversarie delle italiane

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nyon porta bene quest’anno alle, almeno per quanto riguarda ilo. Sarà poi il campo a dare il verdetto definitivo, ma per ora Juve e Inter possono sorridere. In Francia le due squadre reduci dai gironi dihanno conosciuto il nomeloro. E la prima reazione non può che essere stata un sospiro di sollievo. La Juventus affronterà lo Sporting Lisbona, l’Inter l’Ajax. Poteva andare decisamente peggio. I bianconeri, teste di serie, giocheranno in Portogallo l’andata e il ritorno a Torino. L’Inter al contrario, non testa di serie, giocherà la prima gara a Milano e la seconda in Olanda. Le partite di andata si giocheranno il 15, 16, 22 e 23 febbraio e quelle di ritorno l’8, 9, 15 e 16 marzo. Di seguito tutti gli accoppiamenti degli ottavi di ...

Lo Sporting Lisbona per la Juve, l' Ajax per l'Inter. L'urna di Nyon sorride ai bianconeri che scansano negli ottavi dilo scoglio Psg (i francesi trovano lo United per l'ennesimo scontro tra Messi e Ronaldo), un po' meno ai nerazzurri che comunque evitano l'incrocio con le big inglesi e il Bayern ma trovano ...... che hanno chiuso al secondo posto rispettivamente il Girone E e il Girone C, e dunque parteciperanno al sorteggio come teste di serie, e l' Atalanta , "retrocessa" dallaLeague (non testa ...Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni sull'attuale lotta Scudetto, indicando l'Inter come quella piu accredidata al titolo.Caos totale della UEFA ai sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. La pallina del Manchester United non è stata inserita nell’urna come possibile avversario dell’Atletico Madrid. Non solo: ...