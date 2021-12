Sorteggi Champions, dopo il pasticcio è Inter-Liverpool, Juventus-Villarreal (Di lunedì 13 dicembre 2021) Era andata bene, ma si è dovuto rifare tutto dopo che Manchester United e Atletico Madrid hanno presentato reclamo all’Uefa chiedendo di ripetere i Sorteggi di Champions League per un errore tecnico nelle palline inserite nelle urne. dopo qualche ora si deve rifare tutto daccapo. Alla fine va male all’Inter che dovrà sfidare il Liverpool, mentre la Juventus affronterà il Villarreal. Inizialmente l’urna per i Sorteggi degli ottavi di Champions League era stata benevola, accoppiando la Juventus con lo Sporting Lisbona, l’Inter con l’Ajax. Questo il quadro completo del Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, ripetuto nel pomeriggio a Nyon: ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Era andata bene, ma si è dovuto rifare tuttoche Manchester United e Atletico Madrid hanno presentato reclamo all’Uefa chiedendo di ripetere idiLeague per un errore tecnico nelle palline inserite nelle urne.qualche ora si deve rifare tutto daccapo. Alla fine va male all’che dovrà sfidare il, mentre laaffronterà il. Inizialmente l’urna per idegli ottavi diLeague era stata benevola, accoppiando lacon lo Sporting Lisbona, l’con l’Ajax. Questo il quadro completo delo degli ottavi di finale diLeague, ripetuto nel pomeriggio a Nyon: ...

