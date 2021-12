Sorpresa dietro l’albero di Natale: l’agghiacciante ritrovamento di una famiglia britannica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una famiglia britannica ha vissuto momenti di puro terrore quando ha visto spuntare dal proprio albero di Natale un serpente velenoso. Rob e Marcela Wild, che vivono a Cape Town, in Sudafrica, stavano ammirando l’albero assieme ai loro bambini, Edward, 11 anni, e Sahara, sei, quando ad un certo punto hanno visto che tra le palline e le decorazioni dell’albero si stava muovendo un boomslang. Si tratta di un grande serpente velenoso appartenente alla famiglia dei Colubridi, che vive nell’Africa subsahariana. Come ricorda anche il Mirror, il rettile è il serpente più velenoso del paese dopo il mamba e il cobra: un suo morso potrebbe rivelarsi fatale se non trattato tempestivamente. LEGGI ANCHE => Un pitone protettivo: le immagini da brivido di un serpente che attacca ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Unaha vissuto momenti di puro terrore quando ha visto spuntare dal proprio albero diun serpente velenoso. Rob e Marcela Wild, che vivono a Cape Town, in Sudafrica, stavano ammirandoassieme ai loro bambini, Edward, 11 anni, e Sahara, sei, quando ad un certo punto hanno visto che tra le palline e le decorazioni delsi stava muovendo un boomslang. Si tratta di un grande serpente velenoso appartenente alladei Colubridi, che vive nell’Africa subsahariana. Come ricorda anche il Mirror, il rettile è il serpente più velenoso del paese dopo il mamba e il cobra: un suo morso potrebbe rivelarsi fatale se non trattato tempestivamente. LEGGI ANCHE => Un pitone protettivo: le immagini da brivido di un serpente che attacca ...

