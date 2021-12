“Sono caduta”. Domenica In, il racconto choc (in diretta) di Ornella Vanoni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Colpo di scena durante la diretta di Domenica In. Ospite (non in studio) è Ornella Vanoni che in collegamento con Mara Venier racconta il motivo per il quale non è riuscita a presentarsi. La cantante infatti racconta di essere caduta in treno. Una botta che l’ha costretta a non presentarsi in studio. Al telefono, la Vanoni racconta cosa è successo: “Stavo andando in bagno, quando il treno ha fatto una brusca frenata”. La interrompe Venier incredula: “Ma come in bagno? non eri in viaggio?” e la cantante risponde con un secco: “In treno c’è il bagno non lo sai?”. E ancora: “Tu sei troppo ricca per prendere il treno”, generando una risata collettiva. E continua Ornella Vanoni: “Oggi che c’era la festa, io Sono caduta” ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Colpo di scena durante ladiIn. Ospite (non in studio) èche in collegamento con Mara Venier racconta il motivo per il quale non è riuscita a presentarsi. La cantante infatti racconta di esserein treno. Una botta che l’ha costretta a non presentarsi in studio. Al telefono, laracconta cosa è successo: “Stavo andando in bagno, quando il treno ha fatto una brusca frenata”. La interrompe Venier incredula: “Ma come in bagno? non eri in viaggio?” e la cantante risponde con un secco: “In treno c’è il bagno non lo sai?”. E ancora: “Tu sei troppo ricca per prendere il treno”, generando una risata collettiva. E continua: “Oggi che c’era la festa, io” ...

