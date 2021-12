Sonia Bruganelli confessa perché difende Soleil al GF Vip (Di lunedì 13 dicembre 2021) La preferenza per Soleil Sonia Bruganelli non l’ha mai nascosta. Seduta sulla poltrona d’opinionista al GF Vip l’ha sempre difesa, le ha sempre dato la sua protezione. Dalla casa al pubblico in molti pensano che Soleil Stasi sia raccomandata, a lei tutto è concesso, alle altre vippone invece no. Sonia Bruganelli a ‘Casa Chi’ chiarisce perché la concorrente italo-americana ha la sua protezione. La vede molto simile a lei, una ragazza vivace, una che scombina gli equilibri. Sonia ammette che è di parte, lei è la sua preferita e non ha motivo per nasconderlo. “Sono di partissima, io sono lì per dire la mia e la mia opinione è ovviamente soggettiva”. Ammette che prova a farsi piacere anche altri concorrenti ma fa fatica; per lei nessuna è come l’ex ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 dicembre 2021) La preferenza pernon l’ha mai nascosta. Seduta sulla poltrona d’opinionista al GF Vip l’ha sempre difesa, le ha sempre dato la sua protezione. Dalla casa al pubblico in molti pensano cheStasi sia raccomandata, a lei tutto è concesso, alle altre vippone invece no.a ‘Casa Chi’ chiariscela concorrente italo-americana ha la sua protezione. La vede molto simile a lei, una ragazza vivace, una che scombina gli equilibri.ammette che è di parte, lei è la sua preferita e non ha motivo per nasconderlo. “Sono di partissima, io sono lì per dire la mia e la mia opinione è ovviamente soggettiva”. Ammette che prova a farsi piacere anche altri concorrenti ma fa fatica; per lei nessuna è come l’ex ...

