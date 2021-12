Sondaggi, il Pd resta il primo partito al 22,1%: crescono Lega, FdI e Forza Italia. Il M5s perde lo 0,8% e scende al 14,3% (Di lunedì 13 dicembre 2021) crescono (seppur di poco) il Pd e tutte le forze di centrodestra, mentre il Movimento cinque stelle lascia per strada quasi un punto. Questa la sintesi dell’ultimo Sondaggio di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, che dà ancora il partito democratico come prima Forza in campo al 22,1%, in crescita di 0,6 punti rispetto alla settimana scorsa. Alle sue spalle c’è Fratelli d’Italia al 20,2% (+0,4%), poi la Lega al 19% (+0,5%). Quarta piazza per il Movimento 5 stelle che però scende sotto il 15%, al 14,3% dal 15,1% di sette giorni fa (-0,8%). Segue Forza Italia al 7,7% (+0,4%). Tra i partiti minori, Azione perde lo 0,2% (3,8%), i Verdi guadagnano altrettanto (2,5%). Quasi appaiate le due forze a sinistra del Pd: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021)(seppur di poco) il Pd e tutte le forze di centrodestra, mentre il Movimento cinque stelle lascia per strada quasi un punto. Questa la sintesi dell’ultimoo di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, che dà ancora ildemocratico come primain campo al 22,1%, in crescita di 0,6 punti rispetto alla settimana scorsa. Alle sue spalle c’è Fratelli d’al 20,2% (+0,4%), poi laal 19% (+0,5%). Quarta piazza per il Movimento 5 stelle che peròsotto il 15%, al 14,3% dal 15,1% di sette giorni fa (-0,8%). Segueal 7,7% (+0,4%). Tra i partiti minori, Azionelo 0,2% (3,8%), i Verdi guadagnano altrettanto (2,5%). Quasi appaiate le due forze a sinistra del Pd: ...

Advertising

fattoquotidiano : Sondaggi, il Pd resta il primo partito al 22,1%: crescono Lega, FdI e Forza Italia. Il M5s perde lo 0,8% e scende a… - antobon2 : RT @EugenioCardi: Cara @GiorgiaMeloni: 1)L'Italia è una Repubblica parlamentare e tale resta 2) #FdI al momento in Parlamento ha il 4%, lì… - avegeta576 : RT @EugenioCardi: Cara @GiorgiaMeloni: 1)L'Italia è una Repubblica parlamentare e tale resta 2) #FdI al momento in Parlamento ha il 4%, lì… - Edda_luciano69 : RT @EugenioCardi: Cara @GiorgiaMeloni: 1)L'Italia è una Repubblica parlamentare e tale resta 2) #FdI al momento in Parlamento ha il 4%, lì… - katrin23594597 : RT @EugenioCardi: Cara @GiorgiaMeloni: 1)L'Italia è una Repubblica parlamentare e tale resta 2) #FdI al momento in Parlamento ha il 4%, lì… -