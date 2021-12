Sondaggi Euromedia | Covid | il 53 | 3% degli italiani vuole l’obbligo vaccinale

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Partito Democratico resta la prima forza politica del Paese col 20,9% dei consensi secondo gli ultimirealizzati daper La Stampa. Fratelli d’Italia è secondo col 19,3% seguito in terza posizione dalla Lega data al 18%. Il Movimento 5 Stelle è al 15,8%, Forza Italia è all’8,3% mentre Azione è al 4,2%. Sotto il 3% gli altri partiti. Italia Viva è data al 2,3% davanti a Mdp-Articolo 1 (1,8%), +Europa (1,5%), Verdi (1,4%) e Sinistra Italiana (1,3%). La quota di astenuti e indecisi è stimata al 37,5%. Isi sono occupati anche della pandemia. L’83,8%è pronto a fare la terza dose, indeciso il 10,7%, contrario il 5,5%. Il campione preso in esame è quello dei vaccinati con due dosi. Il super green pass introdotto ...

Gli ultimiparlano chiaro. Prendiamo ad esempio quello di, secondo cui il Cavaliere è al secondo posto nelle preferenze per il prossimo presidente della Repubblica. Il che ...... regina deia capo dell'Research. 'C'è il tema del caro vita. Dobbiamo pensare che ci sono molti italiani che hanno Isee inferiore ai 9mila euro ma la maggioranza degli italiani è ...Da giovedì 16 dicembre inizierà in tutta Italia la vaccinazione anti Covid per i bambini. Lombardia, Piemonte e Toscana sono state le prime ...Nel centrodestra oltre l'80% è favorevole all'elezione diretta del presidente della Repubblica, ma anche a sinistra il 60% si dice d'accordo. Berlusconi resta tra i preferiti per la corsa al Quirinale ...