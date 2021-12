Solo sprazzi di Volley Bergamo 1991 e Cuneo passeggia: 3-0 (Di lunedì 13 dicembre 2021) È Bergamo a sprazzi. E Cuneo ne approfitta per far valere il fattore campo e chiudere in tre set una sfida in cui imprecisione e poca lucidità in attacco hanno fatto la differenza sul fronte rossoblù. Giangrossi parte con Di Iulio-Borgo, Schölzel-Ogoms, Lanier-Loda e il libero Faraone. Dall’altra parte della rete ci sono Signorile-Gicquel, Stufi-Squarcini, Kuznetsova-Jasper e il libero Spirito. Cuneo scappa dopo una partenza in equilibrio, Bergamo trova il -1 al 11-10 con un break firmato da Schölzel e Loda e si illude, ma sbanda di nuovo e Cuneo ne approfitta per allungare e portarsi sull’1-0 (25-19). Come nel primo parziale, anche nel secondo Kuznetsova (7 punti) tiene alto il ritmo d’attacco delle padrone di casa per lo scatto del 14-8, ma Bergamo risale da -6 a -3 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) È. Ene approfitta per far valere il fattore campo e chiudere in tre set una sfida in cui imprecisione e poca lucidità in attacco hanno fatto la differenza sul fronte rossoblù. Giangrossi parte con Di Iulio-Borgo, Schölzel-Ogoms, Lanier-Loda e il libero Faraone. Dall’altra parte della rete ci sono Signorile-Gicquel, Stufi-Squarcini, Kuznetsova-Jasper e il libero Spirito.scappa dopo una partenza in equilibrio,trova il -1 al 11-10 con un break firmato da Schölzel e Loda e si illude, ma sbanda di nuovo ene approfitta per allungare e portarsi sull’1-0 (25-19). Come nel primo parziale, anche nel secondo Kuznetsova (7 punti) tiene alto il ritmo d’attacco delle padrone di casa per lo scatto del 14-8, marisale da -6 a -3 ...

