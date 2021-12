Soleil Sorge, Sonia Bruganelli spiega perché la sostiene: “Sono di parte. Mi riconosco in lei” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua simpatia per Soleil Sorge (come gieffina) e infatti in più occasioni le ha regalato l’immunità. Proprio per questo l’imprenditrice è stata più volte criticata su Twitter, dove molti telespettatori le hanno dato “dell’opinionista di parte”. La Bruganelli in una vecchia puntata di Casa Chi ha spiegato che ovviamente ha delle preferenze e che il lavoro che è chiamata a fare è quello di dare le SUE opinioni. Sonia ha aggiunto che il fatto che sostenga la Sorge non significa che la vorrebbe come amica fuori o che ci prenderà un caffè, ma è semplicemente questione di quello che lei vede nella diretta del GF Vip. E in parte Sono d’accordo con la ... Leggi su biccy (Di lunedì 13 dicembre 2021)non ha mai nascosto la sua simpatia per(come gieffina) e infatti in più occasioni le ha regalato l’immunità. Proprio per questo l’imprenditrice è stata più volte criticata su Twitter, dove molti telespettatori le hanno dato “dell’opinionista di”. Lain una vecchia puntata di Casa Chi hato che ovviamente ha delle preferenze e che il lavoro che è chiamata a fare è quello di dare le SUE opinioni.ha aggiunto che il fatto che sostenga lanon significa che la vorrebbe come amica fuori o che ci prenderà un caffè, ma è semplicemente questione di quello che lei vede nella diretta del GF Vip. E ind’accordo con la ...

