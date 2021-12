Soleil Sorge delusa dalla reazione di Alex. La gieffina si sfoga con Katia (VIDEO) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Soleil Sorge si sfoga con la gieffina Katia Ricciarelli riguardo Alex Belli. L’influencer delusa rivela: “Mi sembra di aver sprecato il mio tempo” L’influencer Soleil Sorge ha reagito male alla decisione presa dal gieffino Alex Belli questa mattina. L’attore durante la colazione in compagnia di Soleil e Katia ha svelato di voler abbandonare il reality show questa sera. Soleil in questi ultimi tre mesi ha vissuto momenti intensi e ricchi di complicità con il gieffino, è rimasta spiazzata dalla sua inaspettata decisione. La gieffina approfitta del momenti in confessionale di Alex Belli per sfogarsi con ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)sicon laRicciarelli riguardoBelli. L’influencerrivela: “Mi sembra di aver sprecato il mio tempo” L’influencerha reagito male alla decisione presa dal gieffinoBelli questa mattina. L’attore durante la colazione in compagnia diha svelato di voler abbandonare il reality show questa sera.in questi ultimi tre mesi ha vissuto momenti intensi e ricchi di complicità con il gieffino, è rimasta spiazzatasua inaspettata decisione. Laapprofitta del momenti in confessionale diBelli perrsi con ...

