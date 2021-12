Soleil Sorge, colpo di scena al GF Vip 6: bacia Alex Belli davanti a tutti poi lo incenerisce (Di lunedì 13 dicembre 2021) Soleil Sorge e Alex Belli, il colpo di scena arriva a poco dalla nuova puntata. Puntata decisiva perché dopo aver avuto qualche giorno per riflettere i vipponi di Alfonso Signorini sono chiamati a decidere se restare nella Casa fino al 14 marzo prossimo o lasciarla per sempre e quindi festeggiare il Natale fuori dal reality. E contrariamente a quanto detto fino a poco prima, ora l’attore sembra propenso ad abbandonare il gioco. E Soleil Sorge non ha preso bene questa decisione. “Non hai capito un caz… di me e del mio cuore, non hai capito una minc…”, l’ha accusata Alex Belli furioso. “Hai un cuore di polistirolo”, gli ha risposto l’influencer facendolo esplodere: “Ma vai a fan…, ma cosa stai dicendo stron…”. Quindi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021), ildiarriva a poco dalla nuova puntata. Puntata decisiva perché dopo aver avuto qualche giorno per riflettere i vipponi di Alfonso Signorini sono chiamati a decidere se restare nella Casa fino al 14 marzo prossimo o lasciarla per sempre e quindi festeggiare il Natale fuori dal reality. E contrariamente a quanto detto fino a poco prima, ora l’attore sembra propenso ad abbandonare il gioco. Enon ha preso bene questa decisione. “Non hai capito un caz… di me e del mio cuore, non hai capito una minc…”, l’ha accusatafurioso. “Hai un cuore di polistirolo”, gli ha risposto l’influencer facendolo esplodere: “Ma vai a fan…, ma cosa stai dicendo stron…”. Quindi ...

Advertising

dacpgu : Comunque se è tutto finto Alex Belli best male villain e Soleil Sorge best female villain of all times #gfvip - ferroni_franca : RT @SoleilSorgeFan: 'Lo senti questo bacio? È più finto di tutto ciò che sei stato tu con me.' SOLEIL ANASTASIA SORGE #GFVIP https://t.co… - vero__berry : RT @matteovibez: soleil sorge è una vipera manipolatrice senza anima ma ha anche dei difetti #gfvip - Skq7qZ : RT @dannate_nuvole: @GrandeFratello Ha bestemmiato in inglese lo capiscono tutti. Ora basta @GrandeFratello Soleil Sorge la vogliamo FUORI!… - Giornaleditalia : I due protagonisti del Gf Vip 6 hanno raggiunto un livello di intimità davvero alto #GFVip2021 #SoleilSorge -