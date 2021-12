Soleil conquista tutti! La proposta Mediaset dopo il Grande Fratello Vip (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’influencer italo-americana è la Grande protagonista della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’influencer italo-americana è laprotagonista della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Soleil conquista Soleil conquista tutti! La proposta Mediaset dopo il Grande Fratello Vip Soleil Sorge di nuovo all'Isola dei Famosi Stando a quello che si legge sul settimanale Vero l'azienda avrebbe deciso di proporre alla Sorge il ruolo di opinionista della prossima edizione dell'Isola ...

Giulia Salemi attacca Alex e Soleil/ "Al posto di Delia Duran sarei entrata al GF VIP e avrei ...

Le critiche su Gianmaria Di mattina, Alex e Soleil si godono la colazione comodi in giardino, mentre fanno alcune considerazioni su Gianmaria e il suo modo inconsueto di corteggiare le donne. “Cercava appoggio da tutti ma sop ...

