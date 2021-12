Sniper Elite 5: annunciato il periodo d’uscita (Di lunedì 13 dicembre 2021) Rebellion Developments ha annunciato la finestra d’uscita di Sniper Elite 5, il gioco arriverà anche su game Pass al lancio Sniper Elite 5, l’ultimo capitolo della serie di sparatutto di Rebellion Developments, ha un periodo d’uscita per Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC: il gioco arriverà nel 2022. Il titolo sarà anche disponibile per Xbox Game Pass su console e PC fin dal day one. Date un’occhiata al primo trailer (cliccando sul player qui sotto) che presenta le tipiche uccisioni a raggi X della serie stealth-shooter. Sniper Elite 5: il periodo d’uscita è ancora piuttosto vago, in compenso, per ora, potete godervi l’ultimo trailer Ufficiale: il periodo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 dicembre 2021) Rebellion Developments hala finestradi5, il gioco arriverà anche su game Pass al lancio5, l’ultimo capitolo della serie di sparatutto di Rebellion Developments, ha unper Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC: il gioco arriverà nel 2022. Il titolo sarà anche disponibile per Xbox Game Pass su console e PC fin dal day one. Date un’occhiata al primo trailer (cliccando sul player qui sotto) che presenta le tipiche uccisioni a raggi X della serie stealth-shooter.5: ilè ancora piuttosto vago, in compenso, per ora, potete godervi l’ultimo trailer Ufficiale: il...

