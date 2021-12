Simone Inzaghi comanda la Serie A. Spalletti addio sogni di gloria? Gasperini mina vagante e Pioli senza Europa sognano in grande (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’Inter di Simone Inzaghi non fallisce l’opportunità del calendario favorevole e vola in testa alla Serie A. L’ex tecnico della Lazio in 17 giornate ha riportato l’Inter dove l’aveva lasciata il suo predecessore Antonio Conte: in vetta alla classifica. Anzi Simone Inzaghi è riuscito a far meglio del suo predecessore che a questo punto della scorsa stagione ancora non era in testa alla classifica ed aveva già abbandonato l’Europa. Simone Inzaghi era da diversi anni tra i protagonisti della Serie A. La sua Lazio era una formazione che proponeva bel gioco ottenendo nel contempo risultati lusinghieri in Italia ed in Europa. I biancocelesti di Simone Inzaghi avevano sempre un’identità ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’Inter dinon fallisce l’opportunità del calendario favorevole e vola in testa allaA. L’ex tecnico della Lazio in 17 giornate ha riportato l’Inter dove l’aveva lasciata il suo predecessore Antonio Conte: in vetta alla classifica. Anziè riuscito a far meglio del suo predecessore che a questo punto della scorsa stagione ancora non era in testa alla classifica ed aveva già abbandonato l’era da diversi anni tra i protagonisti dellaA. La sua Lazio era una formazione che proponeva bel gioco ottenendo nel contempo risultati lusinghieri in Italia ed in. I biancocelesti diavevano sempre un’identità ...

