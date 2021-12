Simone Di Pasquale e Natalia Titova insieme | “Rosolino tappati le orecchie”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ospiti da Serena Bortone,Dihanno ricordato la loro storia: “Mi è preso un colpo quando…” Dopo aver annunciato il suo addio a Ballando con le Stelle,Diè stato ospite da Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno‘. Con lui, una sua vecchia fiamma:. Lei è ormai sposata con Massimilianoma, in studio, hanno ricordato gli inizi della loro storia. Sedici anni fa,Dientrava nel mondo delle competizioni e aveva chiesto al maestro diuna ballerina russa, una ragazza che potesse arrivare in Italia per fare coppia con lui nelle gare. “Mi è preso un colpo perché ho visto questa bellezza che ...

De/ "Addio a Ballando? Non mi sento più così adatto al palcoscenico" SERGIO RUBINI SUI FRATELLI DE FILIPPO Sergio Rubini ha poi parlato del rapporto con i tre figli illegittimi: "...Chicche di gossip a Oggi è un altro giorno , dove Serena Bortone ha invitato nella stessa slot Massimiliano Rosolino, la sua compagna Natalia Titova eDi, volto storico di Ballando con le Stelle che ha vissuto una intensa love story in passato proprio con la Titova. E i dettagli della relazione sono stati snocciolati proprio nel ...Durante la penultima puntata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha deciso di lanciare una frecciatina ad un ex volto del programma. Si tratta ...A Oggi è un altro giorno Simone Di Pasquale si emoziona confessando che non vorrebbe lasciare Ballando con le Stelle ...