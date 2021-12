Siamo tutti Kendall Roy di Succession (Di lunedì 13 dicembre 2021) Guardare la serie tv Succession (di cui sta andando in onda ora su Sky Atlantic la terza stagione) significa assistere al ridicolo dramma di quattro fratelli ricchissimi e spocchiosi che si agitano continuamente sullo schermo per assicurarsi il posto del padre a capo di un super conglomerato mediatico. Tre stagioni punteggiate da litigi, schiaffi a bordo di barche di lusso, mozioni di sfiducia e soffiate all’antitrust. Eppure guardare Succession significa chiedersi come mai a un certo punto abbiamo iniziato a provare un interesse sincero per uno dei fratelli Roy più degli altri, a patteggiare per lui sperando che riesca a succedere al padre, nonostante siano tutti ugualmente insopportabili. E chiedersi perché questo personaggio sia proprio Kendall Roy. Ispirati alla famiglia dei Murdoch che si litigano l’impero di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Guardare la serie tv(di cui sta andando in onda ora su Sky Atlantic la terza stagione) significa assistere al ridicolo dramma di quattro fratelli ricchissimi e spocchiosi che si agitano continuamente sullo schermo per assicurarsi il posto del padre a capo di un super conglomerato mediatico. Tre stagioni punteggiate da litigi, schiaffi a bordo di barche di lusso, mozioni di sfiducia e soffiate all’antitrust. Eppure guardaresignifica chiedersi come mai a un certo punto abbiamo iniziato a provare un interesse sincero per uno dei fratelli Roy più degli altri, a patteggiare per lui sperando che riesca a succedere al padre, nonostante sianougualmente insopportabili. E chiedersi perché questo personaggio sia proprioRoy. Ispirati alla famiglia dei Murdoch che si litigano l’impero di ...

