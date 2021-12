Shevchenko è il primo Pallone d’Oro ucraino della storia – 13 dicembre 2004 – VIDEO (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 13 dicembre 2004 Andriy Shevchenko, attaccante del Milan, diventa il primo giocatore ucraino a vincere il Pallone d’Oro Classe 1976, nazionale ucraino e bomber di razza. Andriy Shevchenko è uno degli attaccanti più completi e decisivi che abbiano mai calcato i campi della Serie A, simbolo dei successi della Milano rossonera nei primi anni Duemila. Fiuto del gol, senso della posizione e forza fisica, insieme ad una freddezza glaciale sotto porta, sono i suoi tratti distintivi più importanti. Dal punto di vista tecnico è un giocatore veloce, dotato di un gran tiro e un ottimo colpo di testa, bravo nel dribbling e capace di spaziare lungo tutto il fronte offensivo. Così ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 13Andriy, attaccante del Milan, diventa ilgiocatorea vincere ilClasse 1976, nazionalee bomber di razza. Andriyè uno degli attaccanti più completi e decisivi che abbiano mai calcato i campiSerie A, simbolo dei successiMilano rossonera nei primi anni Duemila. Fiuto del gol, sensoposizione e forza fisica, insieme ad una freddezza glaciale sotto porta, sono i suoi tratti distintivi più importanti. Dal punto di vista tecnico è un giocatore veloce, dotato di un gran tiro e un ottimo colpo di testa, bravo nel dribbling e capace di spaziare lungo tutto il fronte offensivo. Così ...

