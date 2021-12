Sex and the City: Peloton riporta in vita un personaggio della serie in un nuovo spot (VIDEO) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo spot di Peloton, in risposta al primo episodio di And Just Like That..., prova a trasformare il problema creato da Sex and the City in una nuova opportunità pubblicitaria. Peloton, l'azienda americana di attrezzature per esercizi, ha deciso di riportare in vita Mr. Big in uno spot dopo la controversa morte del personaggio di Sex and the City, verificatasi nel primo episodio di And Just Like That..., che ha mandato in crisi l'azienda. Mr. Big è tornato dalla tomba: in una nuova pubblicità per i loro prodotti utili per l'esercizio fisico, Peloton ha contattato la star di "Sex and the City" e la vittima di "And Just Like That...", Chris Noth, per incoraggiare le persone a tornare sulla cyclette durante ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lodi, in risposta al primo episodio di And Just Like That..., prova a trasformare il problema creato da Sex and thein una nuova opportunità pubblicitaria., l'azienda americana di attrezzature per esercizi, ha deciso dire inMr. Big in unodopo la controversa morte deldi Sex and the, verificatasi nel primo episodio di And Just Like That..., che ha mandato in crisi l'azienda. Mr. Big è tornato dalla tomba: in una nuova pubblicità per i loro prodotti utili per l'esercizio fisico,ha contattato la star di "Sex and the" e la vittima di "And Just Like That...", Chris Noth, per incoraggiare le persone a tornare sulla cyclette durante ...

