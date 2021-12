Sesso con una ragazzina di 13 anni: l'ex campione di nuoto Agnel ha confessato (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'ex olimpionico di nuoto francese, Yannick Agnel , sotto inchiesta da sabato per stupro e violenze su una minorenne, 'ha confessato i fatti contestati'. Lo ha annunciato la procuratrice della ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'ex olimpionico difrancese, Yck, sotto inchiesta da sabato per stupro e violenze su una minorenne, 'hai fatti contestati'. Lo ha annunciato la procuratrice della ...

DSantanche : Quattordicenne marocchina voleva vivere all’occidentale: il padre l’ha fatta ritirare da scuola, rinchiusa in canti… - valigiablu : Con un voto storico il Cile legalizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso - LUC4CS03 : @FedericoDav_SSL Effettivamente per un interista, trasferta ad Amsterdam con sesso, droga e puttane era fin troppo… - forelskext : Boh non so neanche se aspettarmi la notizia che si sono baciati o addirittura hanno fatto sesso, magari prendo il t… - Fix_55 : RT @Michele66115330: Puoi imbatterti in una sveltina ,puoi farlo dolcemente con amore o aggressivo , puoi giocarci ...puoi tutto perché in… -