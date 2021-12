Servant 3: il trailer della terza stagione mostra nuovi pericoli per i coniugi Turner (Di lunedì 13 dicembre 2021) Apple TV+ ha pubblicato il trailer di Servant 3, in arrivo il 21 gennaio, e il video contiene molte anticipazioni. Servant 3 arriverà sugli schermi di Apple TV+ il 21 gennaio e il trailer regala le prime immagini in anteprima delle puntate inedite tratte dalla serie prodotta da M. Night Shyamalan. Nel video si vedono i coniugi Turner apparentemente felici mentre si occupano del proprio figlio, venendo aiutati anche da Leanne. La presenza della giovane è però legata a tensioni, paure ed eventi sovrannaturali che tormentano i due protagonisti e la loro famiglia. La terza stagione di Servant, composta da 10 episodi, debutterà con il lancio del primo il 21 gennaio 2022 su Apple TV+, seguito da un nuovo episodio … Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021) Apple TV+ ha pubblicato ildi3, in arrivo il 21 gennaio, e il video contiene molte anticipazioni.3 arriverà sugli schermi di Apple TV+ il 21 gennaio e ilregala le prime immagini in anteprima delle puntate inedite tratte dalla serie prodotta da M. Night Shyamalan. Nel video si vedono iapparentemente felici mentre si occupano del proprio figlio, venendo aiutati anche da Leanne. La presenzagiovane è però legata a tensioni, paure ed eventi sovrannaturali che tormentano i due protagonisti e la loro famiglia. Ladi, composta da 10 episodi, debutterà con il lancio del primo il 21 gennaio 2022 su Apple TV+, seguito da un nuovo episodio …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Servant 3: il trailer della terza stagione mostra nuovi pericoli per i coniugi Turner… - JustNerd_IT : #Servant 3: online il trailer della terza stagione della serie di M. Night Shyamalan - Leggi l'articolo completo su… - cinefilosit : #Servant 3: trailer della nuova stagione - melanews : Un nuovo trailer per la terza stagione di Servant. In arrivo il 21 gennaio su Apple TV+ - Teleblogmag : Visitatori sospettosi arrivano…#servant #appletv #appletvplus Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per esser… -