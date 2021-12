Serie A | Zazzaroni | “Livello scandaloso quest’anno | spero cambi qualcosa”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ivan, direttore del 'Corriere dello Sport', non ha usato mezzi termini per parlare deldellaA di quest'anno

Ivan, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati' in onda su Radio24. 'Livello dellaA scandaloso quest'anno. La Juve fatica col Venezia,...... ma è difficilissimo" : così il Direttore del Corriere dello Sport Ivan, intervenuto nel corso del programma radiofonico 'Tutti Convocati', su Radio 24. "Il livello dellaA è ...Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’ in onda su Radio24. “Livello della Serie A scandaloso quest’anno. La Juve fatica col Ve ...Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati' in onda su Radio24 ...