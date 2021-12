Senzatetto | Trapanese | “Proviamo a fargli lasciare la strada”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo aperto la stazione Metro Museo per l’emergenza freddo e da questa notte abbiamo ampliato i posti letto presso l’Istituto Tanucci (+15 posti) e il Dormitorio Pubblico (+35 posti)”. Lo rende noto l’ assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Luca. “Inoltre – aggiunge– abbiamo iniziato una massiccia campagna di pulizia e riordino delle strade ma soprattutto stiamo provando a convincere queste persone a trovare ospitalità presso le strutture idonee alle persone che cercano riparo in.Le aree interessate saranno la Galleria Umberto, La Galleria Principe, i portici di San Francesco, Stazione Garibaldi, Via Duomo e P.zza Cavour Il lavoro è stato frutto di grande collaborazione tra Assessorato al Welfare, Assessorato al Decoro, Assessorato Polizia ...

Densamente popolate daanche piazza Cavour, il Duomo, Galleria Principe, il Maschio ... L'erogazione, dice Luca, assessore alle Politiche sociali, avverrà entro Natale. " Una prima ...In merito, l'assessore alle Politiche sociali Lucaha spiegato: 'Siamo in un momento molto complicato per la nostra città. I poveri costretti a vivere in strada sono in aumento ed il freddo ...Sono tanti gli italiani senzatetto a Napoli. Una vera e propria emergenza posti letto e in pochi si fanno aiutare ...Anche quest'anno la città di Napoli si prepara ad affrontare l'emergenza freddo prestando particolare attenzione ai senzatetto.