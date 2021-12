Senato | ex ministra Trenta lancia nuovo partito | ‘Noi | nuovi orizzonti per l’Italia’

Advertising

GiulianoRobe : Arresto Senatore Pittelli – La Ministra Carfagna e i Presidenti di Camera e Senato intervengano urgentemente a dife… - FBarbaro58 : RT @PartitoRadicale: Arresto Senatore Pittelli – La Ministra Carfagna e i Presidenti di Camera e Senato intervengano urgentemente a difesa… - BarbaroTweet : RT @PartitoRadicale: Arresto Senatore Pittelli – La Ministra Carfagna e i Presidenti di Camera e Senato intervengano urgentemente a difesa… - avvlimongelli : Arresto Senatore Pittelli – La Ministra Carfagna e i Presidenti di Camera e Senato intervengano urgentemente a dife… - PartitoRadicale : Arresto Senatore Pittelli – La Ministra Carfagna e i Presidenti di Camera e Senato intervengano urgentemente a dife… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato ministra

Il Tempo

...che Italia Viva sia disposta a far convergere i suoi voti su Berlusconi e ha riconosciuto in... oppure torna alla carica con Mattarella affinché accetti di restare; oppure lancia la...È il 26 luglio 2011, infatti, quando alil Partito democratico " a firma della senatrice ... Come più volte denunciato anche dall'exdel Lavoro, Nunzia Catalfo , occorre introdurre un ...Roma, 13 dic (Adnkronos) – Domani, martedì 14 dicembre, alle 16 nella sala ‘Caduti di Nassirya’ del Senato, l’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, insieme a un gruppo di fondatori membri della ...Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici più rilevanti della settimana: 15h00 Conference call di IGD SIIQ S.p.A. per la presentazione del Piano Industriale 2022-2024. Sara' possibile s ...