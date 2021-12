Sempre più italiani ascoltano i Podcast (Di lunedì 13 dicembre 2021) La crescita della piattaforma di Podcast Storieliber.fm è un caso italiano di successo. A quattro anni dalla sua fondazione, ha raggiunto e superato la soglia record di 10 milioni di download complessivi delle proprie serie Podcast. Affidata a narratori autorevoli e fortemente credibili rispetto ai temi trattati, fu presentata in occasione del Salone del Libro di Torino del 2018 con il lancio delle prime otto serie originali. Tra cui Podcast best seller come Morgana delle scrittrici Michela Murgia e Chiara Tagliaferri e F***ing Genius del fisico e divulgatore Massimo Temporelli che sono immediatamente balzate in testa alle classifiche di ITunes senza esserne ancora mai uscite. Nel primo anno di vita Storielibere.fm ha rapidamente raggiunto un milione di download raddoppiandoli nei successivi tre mesi. Nel 2020 la crescita è proseguita ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 dicembre 2021) La crescita della piattaforma diStorieliber.fm è un caso italiano di successo. A quattro anni dalla sua fondazione, ha raggiunto e superato la soglia record di 10 milioni di download complessivi delle proprie serie. Affidata a narratori autorevoli e fortemente credibili rispetto ai temi trattati, fu presentata in occasione del Salone del Libro di Torino del 2018 con il lancio delle prime otto serie originali. Tra cuibest seller come Morgana delle scrittrici Michela Murgia e Chiara Tagliaferri e F***ing Genius del fisico e divulgatore Massimo Temporelli che sono immediatamente balzate in testa alle classifiche di ITunes senza esserne ancora mai uscite. Nel primo anno di vita Storielibere.fm ha rapidamente raggiunto un milione di download raddoppiandoli nei successivi tre mesi. Nel 2020 la crescita è proseguita ...

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Separò coppie di migranti: condannata l'ex ministra danese La ex ministra ha sempre negato ogni addebito: la sua politica è stata orientata a combattere i ... populista e xenofobo, Stojberg aveva più volte fatto notizia per le sue politiche ultra restrittive ...

Cegos, formazione e comunicazione leve per sostenere dipendenti in pandemia Una responsabilità ancor più delicata in un periodo di crisi che richiede sempre più la capacità di operare integrando la quotidianità ed il lungo periodo. Con questa ricerca abbiamo esplorato quanto ...

