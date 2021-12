Selezione 78 geometri-periti industriali | pubblicato l’avviso dall’Inps

(Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA – È statosul sito dell’Inps(pdf 3,32MB) diper l’acquisizione di 78, mediante assegnazione temporanea in posizione di comando, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-sexies, d. lgs. 165/2001 e s.m.i.. Nelsono indicati i requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione della domanda, la formazione delle graduatorie, i criteri di valutazione, la durata e le eventuali revoca e proroga. Il termine per l’invio delle domande è fissato alle ore 12 del 23 dicembre 2021. L'articolo L'Opinionista.

