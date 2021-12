Selene, Giuseppe e quel bambino che stava per nascere sepolti a Ravanusa (Di lunedì 13 dicembre 2021) C'è una foto del 10 aprile: Selene ha lo sguardo sognante, il vestito bianco e un bouquet di fiori gialli in mano, il viso appoggiato sulla spalla del suo Giuseppe. Sorride felice nel giorno del suo ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 13 dicembre 2021) C'è una foto del 10 aprile:ha lo sguardo sognante, il vestito bianco e un bouquet di fiori gialli in mano, il viso appoggiato sulla spalla del suo. Sorride felice nel giorno del suo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ravanusa: tra le vittime dell'esplosione Selene, Giuseppe e quel bambino che stava per nascere #Ravanusa… - Agenzia_Ansa : Selene, Giuseppe e quel bambino che stava per nascere. Un'intera famiglia distrutta, le storie di chi nell'esplosi… - fanpage : Esplosione Ravanusa Giuseppe Carmina e Selene Pagliarello tra una settimana sarebbero diventati genitori - levrierog : RT @Aba_Tweet: Selene, che era salita al terzo piano con Giuseppe per mostrare felice il pancione alla suocera. E che sorrideva un istante… - Aba_Tweet : Selene, che era salita al terzo piano con Giuseppe per mostrare felice il pancione alla suocera. E che sorrideva un… -