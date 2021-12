Sedicesimi Coppa Italia 2021 22 | le designazioni arbitrali

Advertising

MomentiCalcio : #CoppaItalia, le designazioni arbitrali: i sedicesimi si giocheranno tra martedì e giovedì - tcm24com : Coppa Italia, ecco le designazioni arbitrali dei sedicesimi di finale #coppa Italia - sportli26181512 : Coppa Italia, ecco gli arbitri dei sedicesimi di finale: Le gare di sola andata, si disputeranno nei giorni di mart… - Luxgraph : Coppa Italia, le designazioni dei sedicesimi di finale - TuttoSalerno : Coppa Italia, le designazioni arbitrali dei sedicesimi di finale -

Ultime Notizie dalla rete : Sedicesimi Coppa

Nella giornata di oggi sono stati designati gli arbitri che dirigeranno le gare deidi finale dellaItalia, in programma tra domani e giovedì. Ecco tuttu gli arbitri, assistenti, dei IV ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R: Venezia " Ternana Minelli Massara " ...ROMA - La CAN ha reso note le designazioni arbitrali per idi finale diItalia , in programma da domani a giovedì. Si inizia martedì con Venezia - Ternana (Minelli) , Udinese - Crotone (Gualtieri) e Genoa - Salernitana (Serra ). Mercoledì ...Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per i Sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2021/22. Ven ...Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Fiorentina-Benevento, in programma mercoledì sera alle ore 21:00, sarà diretta ...