Scuola, il sottosegretario Sasso: “Nessuna ipotesi di un anticipo delle vacanze di Natale” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Niente anticipo delle vacanze di Natale: il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, smentisce categoricamente l’ipotesi di una chiusura delle scuole prima del 23-24 dicembre, i giorni in cui in tutta Italia scatterà la pausa per le festività. “Leggo da più parti ipotesi di chiusura anticipata delle scuole e conseguente dad per i nostri studenti: falso“, ha affermato Sasso. Che poi ha aggiunto: “A chi auspica interruzioni della didattica in presenza rispondo con fermezza che la continuità della didattica in presenza sarà preservata e che la percentuale delle classi che ad oggi sono costrette alla didattica a distanza è assai ridotta: non più del 5% a livello nazionale. Non c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nientedi: ilall’Istruzione, Rossano, smentisce categoricamente l’di una chiusurascuole prima del 23-24 dicembre, i giorni in cui in tutta Italia scatterà la pausa per le festività. “Leggo da più partidi chiusura anticipatascuole e conseguente dad per i nostri studenti: falso“, ha affermato. Che poi ha aggiunto: “A chi auspica interruzioni della didattica in presenza rispondo con fermezza che la continuità della didattica in presenza sarà preservata e che la percentualeclassi che ad oggi sono costrette alla didattica a distanza è assai ridotta: non più del 5% a livello nazionale. Non c’è ...

