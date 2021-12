Scuola: Giannelli (presidi), 'rischio no vax posticipino vaccino? La norma è chiara' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Mercoledì non ci aspettiamo nulla di eclatante, sappiamo che oltre il 95% del personale scolastico è vaccinato, quindi siamo tranquilli. C'è una minoranza, magari rumorosa, di no vax ma è appunto minoranza. Diverso è il discorso per il personale esente che non ha mai rappresentato una criticità". Ad intervenire con l'Adnkronos è il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che, sul rischio che il personale no vax possa posticipare la vaccinazione, risponde: "La norma è chiara". Giannelli spiega: "Il personale non vaccinato ha 5 giorni per presentare la documentazione di prenotazione dopo che il dirigente ha verificato che non è in possesso del così detto Super Green pass e lo ha invitato ad adempiere all'obbligo. Presentata la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Mercoledì non ci aspettiamo nulla di eclatante, sappiamo che oltre il 95% del personale scolastico è vaccinato, quindi siamo tranquilli. C'è una minoranza, magari rumorosa, di no vax ma è appunto minoranza. Diverso è il discorso per il personale esente che non ha mai rappresentato una criticità". Ad intervenire con l'Adnkronos è il presidente dell'Associazione nazionaleAntonelloche, sulche il personale no vax possa posticipare la vaccinazione, risponde: "La".spiega: "Il personale non vaccinato ha 5 giorni per presentare la documentazione di prenotazione dopo che il dirigente ha verificato che non è in possesso del così detto Super Green pass e lo ha invitato ad adempiere all'obbligo. Presentata la ...

Agenzia_Ansa : I presidi invocano l'uso immediato dell'esercito per tamponi tempestivi. 'In caso di contagio, bisogna far partire… - infoitinterno : Scuola: Giannelli, no ragioni per dad o anticipare vacanze Natale - AndreD81 : RT @orizzontescuola: Covid scuola, Giannelli: “Per ridurre la Dad serve intervento dell’esercito. Non funziona il raccordo con le Asl” http… - donatotesta : RT @orizzontescuola: Legge di bilancio, Giannelli (ANP): “Scarsa attenzione per i problemi della scuola. Emendamento della maggioranza potr… - ProDocente : Legge di bilancio, Giannelli (ANP): “Scarsa attenzione per i problemi della scuola. Emendamento della maggioranza p… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Giannelli Covid e scuola, no all'anticipazione o al prolungamento delle vacanze di Natale "Come ha detto anche il sottosegretario Sasso non sembra che ci siano ragioni particolari per anticipare o prolungare le vacanze natalizie e per una Dad generalizzata". Lo dice Antonello Giannelli, presidente nazionale dell'Associazione nazionale presidi. "Tra l'altro - osserva - sembra che la campagna vaccinale dedicata agli infra - dodicenni stia andando molto bene con un gran ...

Manovra: Giannelli (presidi), 'assenza Fondo funzionamento scuola denota scarsa attenzione' Così il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che all'Adnkronos aggiunge: 'Sicuramente il disegno di legge ha dimenticato molte voci che riguardano la scuola e certamente ...

Scuola: Giannelli, no ragioni per dad o anticipare vacanze Natale - LaPresse LaPresse Scuola: Giannelli (presidi), ‘rischio no vax posticipino vaccino? La norma è chiara’ Giannelli spiega: “Il personale non vaccinato ha 5 giorni ... Presentata la documentazione, in questi giorni il lavoratore può andare a scuola con il green pass base (dunque se non vaccinato, con ...

Covid e scuola, no all'anticipazione o al prolungamento delle vacanze di Natale Come ha ha chiarito il Governo non sembra che ci siano ragioni particolari per anticipare o prolungare le vacanze natalizie e per una Dad generalizzata ...

"Come ha detto anche il sottosegretario Sasso non sembra che ci siano ragioni particolari per anticipare o prolungare le vacanze natalizie e per una Dad generalizzata". Lo dice Antonello, presidente nazionale dell'Associazione nazionale presidi. "Tra l'altro - osserva - sembra che la campagna vaccinale dedicata agli infra - dodicenni stia andando molto bene con un gran ...Così il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonelloche all'Adnkronos aggiunge: 'Sicuramente il disegno di legge ha dimenticato molte voci che riguardano lae certamente ...Giannelli spiega: “Il personale non vaccinato ha 5 giorni ... Presentata la documentazione, in questi giorni il lavoratore può andare a scuola con il green pass base (dunque se non vaccinato, con ...Come ha ha chiarito il Governo non sembra che ci siano ragioni particolari per anticipare o prolungare le vacanze natalizie e per una Dad generalizzata ...