Scoperto e arrestato un olandese che vendeva online un kit rudimentale per contrarre il Covid-19 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo smartworking, se fatto bene, equivale ad un lavoro d'ufficio, con uno stipendio in grado di poter mantenere una persona senza problemi (ovvio, non bisogna essere sottopagati). Deve averla pensata così l'olandese accusato della vendita, a 33 euro, del virus Covid-19 per tutti coloro che non vogliono sottoporsi al vaccino, forse perché hanno studiato su Facebook. Il virus più temuto al mondo, venduto online. – Computermagazine.itAnsia. Depressione. Solitudine. Sono solo alcune delle conseguenze causate dal Covid-19 e da quello che ne è scaturito. Molte persone hanno trovato più veritiere le catene su Whatsapp che inneggiavano al vaccino maligno piuttosto che ai passi della scienza che da anni sta lavorando, dai tempi della prima SaRs, per proteggere la popolazione. Purtroppo però, non a tutti è andato già il Green ...

