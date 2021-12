Sconcerti: “Napoli, non è solo sfortuna. Visto cosa è accaduto?” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Napoli perde contro l’Empoli e scivola al quarto posto nella classifica di Serie A, Mario Sconcerti analizza la prestazione. Secondo il giornalista i tanti infortuni non giustificano la prova del Napoli che è arrivato alla seconda sconfitta consecutiva allo stadio Maradona. Una costante che ricorda, in parte, anche il Napoli di Gennaro Gattuso che nella scorsa stagione faceva una grandissima fatica a giocare tra le mura amiche. Ma era un altro campionato, senza spettatori e quindi con un contesto diverso. Inoltre il Napoli di Spalletti ha dominato la partita con 30 tiri, ma secondo Sconcerti è stato anche molto confusionario. Napoli-Empoli: l’analisi di Sconcerti Ecco quanto scrive Sconcerti sulla prestazione del ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilperde contro l’Empoli e scivola al quarto posto nella classifica di Serie A, Marioanalizza la prestazione. Secondo il giornalista i tanti infortuni non giustificano la prova delche è arrivato alla seconda sconfitta consecutiva allo stadio Maradona. Una costante che ricorda, in parte, anche ildi Gennaro Gattuso che nella scorsa stagione faceva una grandissima fatica a giocare tra le mura amiche. Ma era un altro campionato, senza spettatori e quindi con un contesto diverso. Inoltre ildi Spalletti ha dominato la partita con 30 tiri, ma secondoè stato anche molto confusionario.-Empoli: l’analisi diEcco quanto scrivesulla prestazione del ...

