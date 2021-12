Sconcerti | «Il Napoli è scomparso Sfortunato | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il giornalistaha commentato la sconfitta delcontro l’Empoli Il giornalista Mario, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato la sconfitta casalinga delcontro l’Empoli. L’ANALISI – «Chi èè il. È statocon l’Empoli, ha colpito pali e simulato la migrazione di un popolo per la velocità con cui si spostava da una metà campo all’altra. Ma ha perso per la seconda volta consecutiva in casa. Aveva molti assenti, ma quando Cutrone ha segnato il suo gol avventuroso, in campo erano tornati i titolari. Una cosa alla vigilia di Natale è certa: non va dato troppo conto di come una squadra gioca, sono tutte in apnea». L'articolo proviene da Calcio News 24.