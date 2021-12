Sconcerti: il Napoli aveva molte assenze, ma quando Cutrone ha segnato in campo c’erano i titolari (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti parla di un Napoli scomparso, che nemmeno con i titolari in campo è riuscito, ieri, a battere l’Empoli. “Chi è scomparso è il Napoli. È stato sfortunato con l’Empoli, ha colpito pali e simulato la migrazione di un popolo per la velocità con cui si spostava da una metà campo all’altra. Ma ha perso per la seconda volta consecutiva in casa. aveva molti assenti, ma quando Cutrone ha segnato il suo gol avventuroso, in campo erano tornati i titolari. Una cosa alla vigilia di Natale è certa: non va dato troppo conto di come una squadra gioca, sono tutte in apnea. Contano oggi solo i risultati”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sul Corriere della Sera Marioparla di unscomparso, che nemmeno con iinè riuscito, ieri, a battere l’Empoli. “Chi è scomparso è il. È stato sfortunato con l’Empoli, ha colpito pali e simulato la migrazione di un popolo per la velocità con cui si spostava da una metàall’altra. Ma ha perso per la seconda volta consecutiva in casa.molti assenti, mahail suo gol avventuroso, inerano tornati i. Una cosa alla vigilia di Natale è certa: non va dato troppo conto di come una squadra gioca, sono tutte in apnea. Contano oggi solo i risultati”. L'articolo ilsta.

