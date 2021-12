Sciopero generale | ecco il catalogo della vergogna | anche il Papa ha ben chiaro il bivio

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Quanto conta un profeta in termini di potere? Nulla. Quanto pesa un profeta? Molto. Sostiene il vescovo Rino Fisichella, presidente del consiglio per la Nuova Evangelizzazione, che “profeta non è chi predice il futuro, ma chi sa leggere i segni dei tempi”. Quando i pontefici sono capaci di indicare snodi crucialicontemporaneità, si impongono sulla scena mondiale. Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II lo hanno dimostrato. Si pensi allo strenuo impegno di Wojtyla per contrastare l’invasione dell’Iraq voluta dal presidente americano George W. Bush. Era un’avventura priva di fondamento, rivelatasi catastrofica come ilpolacco aveva ammonito. Resta come pietra miliare (18 marzo 2003) la dichiarazione del portavoce vaticano Joaquin Navarro Valls: “Chi decide che sono esauriti i mezzi pacifici che il diritto internazionale mette a ...

Advertising

direzioneprc : ACERBO(PRC-SE): GIUSTI FISCHI A SALA, A PIAZZA FONTANA BOMBA CONTRO SCIOPERI AUTUNNO CALDO Ringrazio le compagne e… - ilriformista : Nemico è chi guadagna 1700 euro al mese? #sciopero - sebmes : Lo sciopero generale è del tutto incomprensibile. Per i lavoratori ha fatto molto di più Draghi che Landini. A comi… - ilfattoblog : 'Draghi passa il grosso del denaro Ue alle imprese e le briciole alle classi popolari. Quando dovremo restituire, l… - E__Io__Pago : RT @antonellabarra6: E oggi dopo 52 anni dalla strage fascista e di stato siamo a questo punto. Sala che attacca lo sciopero generale (per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale

Adnkronos

il 16 dicembre. Lo hanno proclamato Cgil e Uil. I due sindacati 'prendono atto della delibera del Garante sugli scioperi emanata in data odierna, relativa a scioperi di settore o ...Non scende in piazza la Cisl, mentre anche alcuni esponenti di governo, Confindustria e il Garante per locriticano la protesta. A rischio il trasporto pubblico nazionale e locale, previste ...Quanto conta un profeta in termini di potere? Nulla. Quanto pesa un profeta? Molto. Sostiene il vescovo Rino Fisichella, presidente del consiglio per la Nuova Evangelizzazione, che “profeta non è chi ...Sciopero generale il 16 dicembre. Lo hanno proclamato Cgil e Uil. I due sindacati «prendono atto della delibera del Garante sugli scioperi emanata in data odierna, relativa a scioperi ...