Sciopero dipendenti Air Italy, compagnia a rischio chiusura (Di lunedì 13 dicembre 2021) La proprietà ha ribadito l'intenzione di chiudere la linea aerea; gli ammortizzatori sociali in scadenza il 30 dicembre rischiano di non essere ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 dicembre 2021) La proprietà ha ribadito l'intenzione di chiudere la linea aerea; gli ammortizzatori sociali in scadenza il 30 dicembre rischiano di non essere ...

Advertising

matteosalvinimi : È inspiegabile e irresponsabile la scelta della Cgil di indire uno sciopero poco prima di Natale, dopo che il gover… - MauroCapozza : @velo_di_maia Lo sciopero è un diritto e, in Italia, dovrebbe essere, talvolta, anche un dovere. La scuola non è ne… - EmilianoCarusel : @sardum @Agricolturabio1 - i dipendenti con retribuzioni fino a 30 mila euro avranno una decontribuzione che vale 1… - andreafacchini1 : Egoismo della destra fa veramente schifo 110% su ville e villette premia la platea degli evasori fiscali in prevale… - shineelite2 : RT @shineelite2: La Caterpillar chiude a Jesi,la Whirlpool ha chiuso a Napoli,la Leonardo ha messo in cig 1600 dipendenti nel sud. Ma il la… -