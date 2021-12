Sci Freestyle, Coppa del Mondo skicross: rinviate le qualificazioni di Arosa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le fasi di qualificazione della quarta tappa di Coppa del Mondo di Freestyle, specialità skicross, pianificate in Svizzera, nello specifico ad Arosa il 13 dicembre 2021, sono state rinviate di ventiquattro ore. La notizia è stata resa nota nel sito ufficiale della federazione internazionale, in cui è comparsa nella sezione dedicata all’evento la data di sostituzione, fissata appunto per domani, giovedì 14 dicembre. La data di inizio è programmata per le ore 11:30 per ciò che concerne la categoria femminile; quella maschile comincerà invece alle 11:50. Le batterie e dunque le successive finali partiranno alle 18:30 (uomini) e alle 19:00 (donne). Per l’Italia i riflettori saranno puntati principalmente su Simone Deromedis, reduce dal meraviglioso terzo posto conquistato nel terzo ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le fasi di qualificazione della quarta tappa dideldi, specialità, pianificate in Svizzera, nello specifico adil 13 dicembre 2021, sono statedi ventiquattro ore. La notizia è stata resa nota nel sito ufficiale della federazione internazionale, in cui è comparsa nella sezione dedicata all’evento la data di sostituzione, fissata appunto per domani, giovedì 14 dicembre. La data di inizio è programmata per le ore 11:30 per ciò che concerne la categoria femminile; quella maschile comincerà invece alle 11:50. Le batterie e dunque le successive finali partiranno alle 18:30 (uomini) e alle 19:00 (donne). Per l’Italia i riflettori saranno puntati principalmente su Simone Deromedis, reduce dal meraviglioso terzo posto conquistato nel terzo ...

