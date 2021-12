Sci, Federica Brignone nella storia: meglio anche di Deborah Compagnoni (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’azzurra è diventata l’italiana più vincente in Coppa del Mondo Federica Brignone c’è. L’azzurra dopo una stagione passata in cui aveva anche pensato di smettere, schiacciata dal peso delle pressioni e dalla concorrenza interna (Bassino – Goggia) è tornata a vincere. Sulle nevi svizzere di St. Moritz in SuperG ha firmato una bellissima vittoria: la numero 17 della sua carriera. Un numero che la pone nell’Olimpo dello sci: supera Deborah Compagnoni per vittorie in CdM. Diventa così l’italiana più vincente di sempre. Leggi anche: Sci, Goggia non si batte: nonostante l’infortunio vince la Coppa di specialità Dietro di lei Elena Curtoni e poi altre tre azzurre nelle prime 10 una giornata d’oro per la valanga rosa. Comprensibile così la soddisfazione di Federica ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’azzurra è diventata l’italiana più vincente in Coppa del Mondoc’è. L’azzurra dopo una stagione passata in cui avevapensato di smettere, schiacciata dal peso delle pressioni e dalla concorrenza interna (Bassino – Goggia) è tornata a vincere. Sulle nevi svizzere di St. Moritz in SuperG ha firmato una bellissima vittoria: la numero 17 della sua carriera. Un numero che la pone nell’Olimpo dello sci: superaper vittorie in CdM. Diventa così l’italiana più vincente di sempre. Leggi: Sci, Goggia non si batte: nonostante l’infortunio vince la Coppa di specialità Dietro di lei Elena Curtoni e poi altre tre azzurre nelle prime 10 una giornata d’oro per la valanga rosa. Comprensibile così la soddisfazione di...

