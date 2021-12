Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Franzoni secondo nel superG di Santa Caterina, l’azzurro guida la classifica di specialità (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il veterano svizzero Ralph Weber ha vinto per una manciata di centesimi il superG di Coppa Europa sulle nevi di Santa Caterina. Alle sue spalle, staccato di +0”17, il nostro Giovanni Franzoni che grazie agli 80 punti messi in cascina si issa al primo posto nella classifica di specialità. La gara, disputatasi su un tracciato piuttosto breve, è stata caratterizzata da distacchi minimi: ben dodici atleti sono giunti al traguardo accusando meno di un secondo dal vincitore. Completa il podio il giovane austriaco Christoph Krenn (+0”42) mentre Matteo Franzoso, ottavo a +0”73, cede al compagno di squadra la testa della graduatoria di superG pur conservando la seconda piazza. Il quarto posto è andato all’altro austriaco ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il veterano svizzero Ralph Weber ha vinto per una manciata di centesimi ildisulle nevi di. Alle sue spalle, staccato di +0”17, il nostro Giovanniche grazie agli 80 punti messi in cascina si issa al primo posto nelladi. La gara, disputatasi su un tracciato piuttosto breve, è stata caratterizzata da distacchi minimi: ben dodici atleti sono giunti al traguardo accusando meno di undal vincitore. Completa il podio il giovane austriaco Christoph Krenn (+0”42) mentre Matteo Franzoso, ottavo a +0”73, cede al compagno di squadra la testa della graduatoria dipur conservando la seconda piazza. Il quarto posto è andato all’altro austriaco ...

