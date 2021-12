Sci alpino, Coppa del Mondo 2021-2022: la Valanga Rosa conquista St.Moritz. Il podio arriverà per De Aliprandini e Vinatzer (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il weekend appena trascorso ha confermato che l’Italia è la nazione di riferimento nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La “Valanga Rosa” ha conquistato St.Moritz, in una due giorni sulle nevi svizzere davvero dominante, che ha portato in dote l’ennesima doppietta e soprattutto il record di Federica Brignone. Molta sfortuna, invece, al maschile, dove il podio in quel di Val d’Isere è mancato davvero per pochissimo sia in gigante sia in slalom. Come detto è stata Federica Brignone a prendersi il centro del palcoscenico in questo fine settimana. Nel superG della domenica la valdostana ha colto la diciassettesima vittoria della carriera, diventando l’italiana con più successi in Coppa del Mondo, staccando ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il weekend appena trascorso ha confermato che l’Italia è la nazione di riferimento nelladelfemminile di sci. La “” hato St., in una due giorni sulle nevi svizzere davvero dominante, che ha portato in dote l’ennesima doppietta e soprattutto il record di Federica Brignone. Molta sfortuna, invece, al maschile, dove ilin quel di Val d’Isere è mancato davvero per pochissimo sia in gigante sia in slalom. Come detto è stata Federica Brignone a prendersi il centro del palcoscenico in questo fine settimana. Nel superG della domenica la valdostana ha colto la diciassettesima vittoria della carriera, diventando l’italiana con più successi indel, staccando ...

