Scattò foto all' americano bendato | carabiniere a processo

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L'uomoera uno dei due americani indagati per la morte del brigadiere Cerciello. L'immagine rimbalzò ovunque, anche negli Usa, imbarazzando l'Arma dei carabinieri

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Silvio Pellegrini il carabiniere accusato di aver scattato ladi Christian Gabriel Natale Hjorth, condannato all'ergastolo insieme a Finnegan Lee Elder per l'omicidio del brigadiere Mario Cerciello Rega, mentre era bendato nella caserma di via in Selci e ...... ritraendo Natale Hjorth allorché lo stesso si trovava presso i locali del Roninv dei carabinieri del Comando provinciale di Roma e diffondendo talesu almeno due chat WhatsApp, delle quali una ...