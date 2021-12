Scandalo nel nuoto, Agnel ammette di aver fatto sesso con la figlia tredicenne dell’allenatore (Di lunedì 13 dicembre 2021) Yannick Agnel, campione olimpico nei 200 stile libero e nella 4×100 ai Giochi di Londra 2012, ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con una tredicenne, figlia del suo ex allenatore Lionel Horter. Il nuotatore è accusato di stupro e violenza sessuale su minore. Lo riferisce Edwige Roux-Morizot, Pubblico ministero di Mulhouse, in una conferenza stampa su una vicenda che aveva preso nei giorni scorsi i toni dello Scandalo. “Agnel ha riconosciuto i fatti che gli sono stati contestati”, ha detto Roux-Morizot, aggiungendo però che il nuotatore non pensava di commettere un reato pur dichiarandosi pentito della sua condotta. La vittima – scrive L’Equipe – è Naome, una delle figlie di Lionel Horter, ex allenatore del campione. I fatti sarebbero avvenuti nel 2016, quando ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Yannick, campione olimpico nei 200 stile libero e nella 4×100 ai Giochi di Londra 2012, ha ammesso diavuto rapporti sessuali con unadel suo ex allenatore Lionel Horter. Il nuotatore è accusato di stupro e violenza sessuale su minore. Lo riferisce Edwige Roux-Morizot, Pubblico ministero di Mulhouse, in una conferenza stampa su una vicenda che aveva preso nei giorni scorsi i toni dello. “ha riconosciuto i fatti che gli sono stati contestati”, ha detto Roux-Morizot, aggiungendo però che il nuotatore non pensava di commettere un reato pur dichiarandosi pentito della sua condotta. La vittima – scrive L’Equipe – è Naome, una delle figlie di Lionel Horter, ex allenatore del campione. I fatti sarebbero avvenuti nel 2016, quando ...

reportrai3 : Nel nuovo scandalo della juve, sono rimasti coinvolti il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l'ex… - ilriformista : L’episodio di #GretaBeccaglia ha scoperchiato il vaso di Pandora in #Rai: nel mirino finisce #Ranucci di #Report, c… - napolista : Scandalo nel nuoto, Agnel ammette di aver fatto sesso con la figlia tredicenne dell’allenatore Il campione olimpic… - ilio_3 : RT @ilgiornale: Un altro terremoto scuote il mondo del calcio italiano: nei guai i procuratori Fali Ramadani e Pietro Chiodi per reati fisc… - ilgiornale : Un altro terremoto scuote il mondo del calcio italiano: nei guai i procuratori Fali Ramadani e Pietro Chiodi per re… -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo nel Nuoto, abusi su una 13enne: l'ex olimpionico Agnel ha confessato Il nuotatore francese Yannick Agnel , finito al centro di uno scandalo per abusi su minore , si è dichiarato colpevole. A renderlo noto è stata la procuratrice ...è ritirato dall'attività agonistica nel ...

Maresca, quando il magistrato entra in politica senza togliersi la toga Sconvolta dallo scandalo del "sistema" Palamara, con procure commissariate e una riforma del CSM nel cronoprogramma del governo - che sembra però ancora lontana a venire - alla giustizia nostrana ...

Nuovo scandalo nel calcio, indagati due procuratori big. Documenti chiesti a 11 club ilGiornale.it Armie Hammer lascia la rehab dopo nove mesi (KIKA) - Dopo nove mesi, Armie Hammer è uscito dalla clinica riabilitativa in cui si era ricoverato per superare la dipendenza da alcool, droga e sesso. Nel dicembre dello scorso anno l'attore di Chia ...

Pedrerol durissimo: "Ancora un altro scandalo della UEFA" Josep Pedrerol, giornalista madrileno e direttore de El Chiringuito TV, non si è risparmiato nei confronti dell'Uefa, costretta a ripetere il sorteggio degli ottavi di Champions, dopo ...

Il nuotatore francese Yannick Agnel , finito al centro di unoper abusi su minore , si è dichiarato colpevole. A renderlo noto è stata la procuratrice ...è ritirato dall'attività agonistica...Sconvolta dallodel "sistema" Palamara, con procure commissariate e una riforma del CSMcronoprogramma del governo - che sembra però ancora lontana a venire - alla giustizia nostrana ...(KIKA) - Dopo nove mesi, Armie Hammer è uscito dalla clinica riabilitativa in cui si era ricoverato per superare la dipendenza da alcool, droga e sesso. Nel dicembre dello scorso anno l'attore di Chia ...Josep Pedrerol, giornalista madrileno e direttore de El Chiringuito TV, non si è risparmiato nei confronti dell'Uefa, costretta a ripetere il sorteggio degli ottavi di Champions, dopo ...