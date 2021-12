Santa Lucia | tra tradizione e festa del 13 Dicembre

(Di lunedì 13 dicembre 2021), il giorno più corto che ci sia.di Siracusa, protettrice della vista, martire cristiana vissuta nel III secolo d.C., uccisa durante la grande persecuzione sotto l’impero di Diocleziano. E’ protagonista di uno dei culti dei Santi più devoti e diffusi al mondo. Le sue spoglie giacciono ora nel Santuario di, a Venezia. Nata a Siracusa nel 283 d.C, da famiglia nobile ma orfana di padre.compie il suo primo miracolo in giovane età: sua madre, malata da molto tempo, si recò al sepolcro di Sant’Agata, a Catania, a pregare per la sua guarigione. Durante la preghiera la piccolasi addormentò e le apparve in sogno lacatanese che le disse che la sua fede sarebbe stata la causa della guarigione di sua madre. Risvegliatasi dal ...

Corriere : Santa Lucia, la storia e le tradizioni legate al 13 dicembre - Corriere : Santa Lucia, la storia e le tradizioni legate al 13 dicembre - zaiapresidente : ???????? BUONA SANTA LUCIA, IL GIORNO PIU' CORTO CHE CI SIA! Il 13 dicembre, in prossimità del solstizio d'inverno, si… - chiaramazzolenl : Buona Santa Lucia? (palestra sto arrivando) #SantaLucia - sabrinacecchin2 : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: Santa Lucia -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Lucia

il Resto del Carlino

E' il 13 dicembre 2021 e ciò significa che oggi celebriamo. In molte zone d'Italia, ad esempio nella bergamasca, per i bambini oggi è una vera e propria festa con tanto di regali sotto l'albero, e di conseguenza saranno molti coloro che si ...Auguri a tutte leche festeggiano oggi l'onomastico. Patrona della vista,è tra le sante più popolari grazie anche al proverbio 'il giorno più corto che ci sia'. Un adagio che nei secoli ha però perso la sua verità. Vero lo fu invece nel Medioevo, quando nel calendario giuliano il giorno del solstizio, il più corto ...Ancora una volta non potrà essere venerata in processione dalla sua gente. Ma la festa per la patrona di Siracusa, Santa Lucia, non si ferma. Santa Lucia, icona della carità. È questo il senso della f ...Scopriamo insieme le migliori frasi d'auguri per Santa Lucia, festa che cade oggi, 13 dicembre 2021, e per il Natale: tanti pensieri speciali ...