Santa Lucia giorno festivo, non solo raccolta firme: ora anche un progetto di legge made in Bergamo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non solo la raccolta firme che ha spopolato sulla piattaforma Change.org e che viaggia verso le 15 mila firme in pochi giorni. Ora anche Daniele Belotti (Lega) presenta un progetto di legge per istituire come festività il 13 dicembre (e il 6 dicembre per San Nicola) nelle aree dove la tradizione prevede la consegna dei doni ai bambini. “La consegna dei doni portati da Babbo Natale, Gesù Bambino, dalla Befana o da Santa Lucia e da San Nicola è un momento magico che i bambini devono poter vivere insieme a tutta la famiglia – spiega il deputato, capogruppo della Lega in commissione Istruzione, cultura, sport della Camera -. Tra le mille usanze italiane, infatti, non in tutto il Paese i più piccoli ricevono regali da Babbo Natale, Gesù ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nonlache ha spopolato sulla piattaforma Change.org e che viaggia verso le 15 milain pochi giorni. OraDaniele Belotti (Lega) presenta undiper istituire come festività il 13 dicembre (e il 6 dicembre per San Nicola) nelle aree dove la tradizione prevede la consegna dei doni ai bambini. “La consegna dei doni portati da Babbo Natale, Gesù Bambino, dalla Befana o dae da San Nicola è un momento magico che i bambini devono poter vivere insieme a tutta la famiglia – spiega il deputato, capogruppo della Lega in commissione Istruzione, cultura, sport della Camera -. Tra le mille usanze italiane, infatti, non in tutto il Paese i più piccoli ricevono regali da Babbo Natale, Gesù ...

Advertising

Corriere : Santa Lucia, la storia e le tradizioni legate al 13 dicembre - Corriere : Santa Lucia, la storia e le tradizioni legate al 13 dicembre - MorganilRamingo : Si Festeggia Santa Lucia PREGHIERA. Esaudiscici, o Dio, nostro Salvatore, affinchè, come ci rallegriamo per la fest… - FabioPatrone : Oggi, nel giorno che si festeggia Santa Lucia, Donaci Signore, occhi per vedere le necessità del mondo , abbiamo bi… - fedefioro : RT @Toni_ct_1: È la notte di Santa Lucia. Buonanotte e auguri a chi porta il suo nome.??? -