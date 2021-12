Leggi su ck12

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sudici sono secolari detti e tutte riguardano la luce: è infatti la Protettrice della vista ma anche delle donne nubilila notte più lunga che ci, ma c’è anche la versione del giono più. In effetti attorno al 13 dicembre ci sono varie rime, detti e filastrocche tramandate da secoli che il più delle volte hanno creato credenze che non esistono. Anzi, ad essere precise sono inesatte. Getty ImagesInfatti in qualsi modo si dica dele o della notte tra il 12 e il 13 dicembre, la risposta è no. Perché e come è nato questo modo di dire? I detti popolari hanno avuto origine sicuramente prima che venisse introdotto il calendario voluto da Papa Gregorio VIII nel 1582. ...