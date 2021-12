Sanremo Giovani, lo scoop di Striscia la Notizia: 'La canzone di Angelica Littamè non è inedita' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una canzone finalista di Sanremo Giovani non sarebbe inedita, perché già presentata a The Coach trasmissione della rete televisiva 7 Gold . Ne è certa 'Striscia la Notizia' che questa sera a 'Rai ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Unafinalista dinon sarebbe, perché già presentata a The Coach trasmissione della rete televisiva 7 Gold . Ne è certa 'la' che questa sera a 'Rai ...

Advertising

SanremoRai : Due chiacchiere e un bel bicchiere di ??con #MatteoRomano Guarda il videoclip integrale di “Testa e croce” su… - SanremoRai : Tra ? e ?? voi cosa scegliete? #SenzaCri Guarda il videoclip integrale di “A me” su @RaiPlay ??… - SanremoRai : Voi siete muti come pesci o chiacchieroni come ?? #MartinaBeltrami? Guarda il videoclip integrale di “Parlo di te”… - _la_Bitoss_ : Ma a Sanremo giovani c'è uno che palesemente scopiazza damiano HOW DARE YOU - ronrons2 : Ho appena visto la pubblicità di Sanremo giovani e uno dei partecipanti si chiama #Tananai ... pensavo fosse di… -