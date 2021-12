Sanità, Campania: domani giurano 500 nuovi infermieri (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alla presenza del presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dei rettori Matteo Lorito e Francesco Nicoletti, dei presidenti delle Scuole di Medicina e Chirurgia dei due atenei, Maria Triassi (Federico ll) e Francesco Catapano (Luigi Vanvitelli) e di altre autorità civili e religiose, domani alle 17, nel teatro Mediterraneo di Napoli (Mostra d’Oltremare) 500 neo infermieri neolaureati formuleranno “Il giuramento dell’infermiere”.“Il giuramento – osserva Teresa Rea, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli – rinnova il patto tacito che l’infermiere ha stretto con i cittadini, con le persone fragili, con chiunque abbia bisogno di cure e assistenza sanitaria, senza distinzione di razza, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alla presenza del presidente della Giunta regionale della, Vincenzo De Luca, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dei rettori Matteo Lorito e Francesco Nicoletti, dei presidenti delle Scuole di Medicina e Chirurgia dei due atenei, Maria Triassi (Federico ll) e Francesco Catapano (Luigi Vanvitelli) e di altre autorità civili e religiose,alle 17, nel teatro Mediterraneo di Napoli (Mostra d’Oltremare) 500 neoneolaureati formuleranno “Il giuramento dell’infermiere”.“Il giuramento – osserva Teresa Rea, presidente dell’Ordine delle professionistiche di Napoli – rinnova il patto tacito che l’infermiere ha stretto con i cittadini, con le persone fragili, con chiunque abbia bisogno di cure e assistenza sanitaria, senza distinzione di razza, ...

