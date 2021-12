Sampdoria | il giocatore può lasciare la Serie A | ricca offerta dal Qatar

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È risaputo che l’esperienza dei singoli nel calcio abbia spesso fatto la differenza. A maggior ragione se, come in questo caso, il campionato interessato è quelloiota. Ilin questione, stando alle parole di Gianluca Di Marzio, è Maya Yoshida, individuato da Andrea Stramaccioni come possibile rinforzo del reparto arretrato. Yoshida, Stramaccioni,(Photo by Getty Images)Il 33enne giapponese spesso e volentieri, quest’anno, è stato impiegato da mister D’Aversa nell’undici titolare blucerchiato. Ciò potrebbe però non bastare. Ladell’Al-Gharafa potrebbe far tentennare il capitano del Giappone. Al momento sembra più probabile una permanenza a Genova dell’ex Southampton. Tuttavia, un possibile rilancio del club di Doha potrebbe far cambiare idea al ...