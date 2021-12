Salerno diventa set per il film “Simone”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 13 dicembre 2021) di Monica De Santis Sono iniziate nei giorni scorsi le riprese di “” il primoscritto e diretto dal giovane videomaker salernitano Valerio Lorito. Diplomato in regia presso l’Accademia del Cinema Renoir, che è un progetto dell’associazione culturale Road To PicturesAPS, che da anni promuove e organizza corsi, workshop, seminari e tanto altro, Lorito, già videomaker e fotografo conosciuto nel panorama salernitano, vive e lavora tra Roma e, città che ha scelto come sfondo per la sua prima opera da regista. Il, il cui titolo, come abbiamo detto è “” è una storia trasversale, che tocca e coinvolge più generazioni, tra genitori, figli, ed insegnanti. Al centro del racconto c’è dunque,, un adolescente che vive un profondo disagio, ...