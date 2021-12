Salernitana | spuntano nuovi acquirenti per il club campano

(Di lunedì 13 dicembre 2021)dopo Ben Ammar per la: trustee al lavoro per capire e valutare le offerte Il 16 dicembre potrebbe essere il giorno decisivo per la scelta del nuovo acquirente della. I trustee sono al lavoro per valutare le offerte pervenute nei giorni scorsi. Subito si è fatto il nome di Ben Ammar, tunisino già proprietario di Sportitalia fino al 2020. Secondo quanto riportato da Il Mattino si sarebbe intromesso anche un secondo acquirente e sarebbe un cinematografo romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Primo bonifico per acquistare la Salernitana Coppa Italia. Colantuono snobba la sfida con il Genoa ...le lame nel centro storico Taglio basso: Cinema. Coffi premia una favola di periferia Rea. ...Il 16 dicembre potrebbe essere il giorno decisivo per la scelta del nuovo acquirente della Salernitana. I trustee sono al lavoro per valutare le offerte pervenute nei giorni scorsi. Subito si è fatto ...La Salernitana ha deciso di continuare con Stefano Colantuono. Nonostante numeri incredibilmente negativi da quando ha ereditato la panchina.