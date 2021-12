Sale rosa del’Himalaya è una grande bufala: non viene davvero dall’Himalaya e non ha proprietà benefiche, anzi. Parla l’esperta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ha conquistato per quel suo colore rosa antico, l’origine esotica e le sue presunte e mirabolanti proprietà benefiche. È il Sale rosa del’Himalaya che in questi anni si è diffuso dapprima sulle tavole dei salutisti per poi allargarsi ai consumatori più in generale. Siamo però di fronte a una vera e propria mitizzazione di un prodotto che già nel suo nome rivela la tendenza alla mistificazione. Il Sale rosa infatti più che dalla catena dell’Himalaya proviene dalle fatiche dei lavoratori (spesso lavoratrici) delle miniere di Kewra (Pakistan), una delle più grandi miniere di Sale del mondo. E poi sul suo conto circolano tante altre esagerazioni e inesattezze. Per capirne di più, abbiamo chiesto alcuni chiarimenti alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ha conquistato per quel suo coloreantico, l’origine esotica e le sue presunte e mirabolanti. È ilche in questi anni si è diffuso dapprima sulle tavole dei salutisti per poi allargarsi ai consumatori più in generale. Siamo però di fronte a una vera e propria mitizzazione di un prodotto che già nel suo nome rivela la tendenza alla mistificazione. Ilinfatti più che dalla catena dell’Himalaya prodalle fatiche dei lavoratori (spesso lavoratrici) delle miniere di Kewra (Pakistan), una delle più grandi miniere didel mondo. E poi sul suo conto circolano tante altre esagerazioni e inesattezze. Per capirne di più, abbiamo chiesto alcuni chiarimenti alla ...

